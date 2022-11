Hoy Estado de México-noviembre 10, 2022

Después de que la ex manager de Chuponcito, Carla Oaxaca, diera a conocer que el comediante José Alfredo Flores fue vinculado a proceso luego de la denuncia que interpuso en su contra por acoso sexual, se filtró una conversación con su hija, que revela quién es en realidad.

El programa Chisme No Like consiguió una conversación entre el comediante de 52 años y su hija a través de WhatsApp, donde revela su verdadero ‘yo’.

«Los hijos a veces saben muy bien quiénes son sus padres», mencionó el conductor Javier Ceriani, quien posteriormente mostró material exclusivo sobre el comediante.

De acuerdo con dicha conversación, su hija aseguró que no duda de la veracidad de las acusaciones por acoso sexual.

«Sé perfectamente quién eres. Incluso algunos de la misma familia lo dicen, espero de verdad que no te metan a la cárcel y no lo digo por ti, sino por Mateo».

Esto después de que Chuponcito le pidiera a su hija la camioneta que le regaló, a lo que ella le respondió molesta diciéndole que le devolverá las llaves y espera que su pareja, a quien menciona como cazafortunas, le saque provecho.

Las palabras de su hija sorprendieron al comediante, quien le recordó que solo Dios puede juzgarlo.

Molesto por la situación, el payaso despidió a su hija asegurando que no soportará sus arranques, por lo que le exigió su liquidación.

«Que Dios te guarde siempre, y si no te gusta estar en la casa te puedes ir ok. Ya con lo pecador que soy es más que suficiente y recuerda que tú no me puedes juzgar ok».

Será que acepta su culpa?