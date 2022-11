Manuel López – noviembre 21, 2022

Un amparo promovido por el comisariado ejidal Francisco Padilla Cabrera, en los Ejidos de Tequisistlán, perteneciente al municipio de Tezoyuca, mantiene sin agua potable a más de 25 mil familias en el Valle de México.

De acuerdo con integrantes del comité vecinal de esa comunidad, el amparo pretende frenar la construcción del primer pozo comunitario que abastecería de agua a las familias de la zona que actualmente están obligadas a comprar el líquido a pipas particulares.

“El comité de vecinos gestionó ante CONAGUA y CAEM que nos dieran un pozo para los Ejidos de Tequisistlán, ya que tenemos más de 20 años sin agua y ahora quieren frenarlo para seguir vendiendo y haciendo negocio solo para unos cuantos a costa del bolsillo de toda la comunidad”, explicaron.

El proyecto fue autorizado luego de que los colonos se apegaran a un decreto presidencial publicado en julio de 2019 en favor del Derecho Humano al Agua con especial atención en comunidades marginadas, como está catalogado el propio Ejido de Tequisistlán.

Tras ello, consiguieron que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la propia Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) autorizaran la perforación del pozo en un predio de uso común y que tras su conclusión, ahora es reclamado por el comisariado ejidal.

“Nos estaban dando agua de un pozo agrícola, el dueño es el propio Francisco Padilla Cabrera, él nos estaba vendiendo el agua de ese pozo, pero ahorita que ya está el pozo perforado y hay redes de distribución el comisariado ejidal interrumpió la obra”

“Entonces de qué se trata, nosotros ya no queremos tener negociación con Francisco Padilla porque el es del pozo y se le va su minita de oro de vendernos el agua. Porque un tambo de 200 litros nos sale en 25 pesos y ya no estamos dispuestos a pagarle para una comunidad de más de 25 mil habitantes”, explicó Alma Vázquez, integrante de los colonos.

Los vecinos explicaron, aunque la obra fue concluida desde octubre pasado con el tendido de la red de distribución y perforación del pozo, su funcionamiento se encuentra parados en tanto se resuelve el amparo promovido por los ejidales.

“El se ampara diciendo que no tenemos la legalidad jurídica ni el permiso, pero el tener agua es un derecho humano y él mismo está violando los derechos humanos que están en la Constitución y si vendieron el ejido para traer a familias porque ahora llevan más de 20 años sin darnos servicios y ahora que la comunidad se unió nos están obstruyendo”, agregó.

Incluso, afirmaron que, aunque por jurisdicción el recurso tuvo que ser ingresado en los juzgados con sede en la región de Texcoco, el comisariado ejidal se trasladó hasta el municipio de Nezahualcóyotl para iniciar el juicio bajo supuestas protecciones de funcionarios.

Desde hace más de 25 años, varias familias comenzaron a fundar la colonia ubicada en los límites de los municipios de Atenco y Tezoyuca, quienes desde entonces se disputan los limites territoriales para incluir a los habitantes en su territorio.

Esto, a pesar de por años ningún gobierno municipal ha brindado servicios básicos como drenaje y pavimentación de sus calles que carecen las familias asentadas en la zona y las cuales solo reciben el agua a través de la compra de pipas particulares que el mismo comisariado controla.