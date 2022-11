Arturo Callejo – noviembre 16, 2022

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, es un indolente, así lo calificó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Y es que este miércoles fue cancelado el acto a desarrollarse en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el que el funcionario iba a ofrecer disculpas públicas a tres madres de familia y a una hija de mujeres víctimas de asesinato y desaparición.

Al subrayar que la Fiscalía mexiquense es un “cascarón”, la activista ahondó que el mismo Fiscal se había comprometido a ofrecer disculpas públicas a María Antonia Márquez, madre de Nadia Muciño, asesinada hace 18 años, a Laura Curiel, madre de Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en el año 2015, a Ana Sosa, hija de Julia Sosa Conde, víctima de feminicidio y a la señora Lidia Florencio y a Laura Velázquez Florencio, madre y hermana respectivamente de Diana Velázquez Florencio.

Entre los motivos por lo que el Fiscal General de Justicia del Estado de México se comprometió a ofrecer disculpas están: las deficiencias que se cometieron en las investigaciones de estos lamentables sucesos, como pérdida de evidencias y la falta de investigación.

“No se aplicó la perspectiva de género correctamente, los protocolos no se aplicaron de la manera correcta, las propias familias en muchos casos son las que buscan la evidencia, ellas mismas están haciendo las gestiones y las diligencias para que haya justicia y además el Fiscal se iba a disculpar por los actos de violencia institucional que estas familias han tenido que vivir”, ahondó Olivares Ferreto.

Afirmó que los familiares de Nadia, Daniela, Julia y Diana han vivido maltratos, “amenazas, han tenido que invertir su tiempo, sus recursos y además han sido amenazadas y el Fiscal se iba a disculpar también por ello, hacia esas cuatro familias sabiendo que esto sucede en miles de casos en el Estado de México. En dos de los casos hay personas sentenciadas pero todavía no hay un acceso completo a la justicia porque no todas las personas implicadas, según las investigaciones y lo que consideran las víctimas y sus representantes legales han sido adecuadamente sancionados”.

Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, indicó que seguirán acompañando a los familiares en las mesas de diálogo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, aún cuando es difícil que “en esta Fiscalía pueda haber justicia cuando no se cumple la palabra de la disculpa, sí es difícil el día de hoy”.

Al entrevistar afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en Toluca, a la señora Laura Curiel, mamá de Daniela, joven desaparecida en el municipio de Tlalnepantla en el año 2015, mostró su enojo e indignación hacia el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

“No por nosotros, por nuestras hijas, porque las disculpas eran para su hijo de Daniela, que es el que ha sufrido y no tuvo por qué haber pasado esto, era para ella, claro que estamos enojadas, estamos indignadas, estamos viendo que, en efecto, el Estado de México sigue con sus omisiones de no reconocer sus errores, porque son sus errores”, añadió.

Destacó que el funcionario mexiquense les quedó mal a pesar de haber reconocido que el Estado falló a las familias de las víctimas antes citadas, “hoy que nos cancela, pues sí, es una burla porque mi hija no es una burla, no es alguien que voy a permitir que alguien se burle y creo que las cuatro madres no lo vamos a permitir, es esta rabia, esta inconformidad, no, no se vale que nos hagan esto. Yo salgo a los predios a buscar un cuerpo y rascar con mis manos, ¿Por qué si yo hago eso el Estado no hace su trabajo?”.

Daniela Sánchez Curiel desapareció el 11 de marzo del año 2015 en el municipio de Tlalnepantla.

Por su parte, Amnistía Internacional México, en su acompañamiento a estas cuatro madres de familia, buscará que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), emita una recomendación a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para que haya una reparación del daño integral a las familias afectadas.

Finalmente, en un breve comunicado de prensa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, indicó que reafirma “su compromiso con quienes buscan alcanzar la verdad y justicia para las víctimas y víctimas indirectas”.