Manuel López – noviembre 14, 2022

Familiares de Mónica Citlalli Díaz Reséndiz, maestra de ingles extraviada en Ecatepec y localizada muerta en la autopista México-Cuernavaca, pidieron aplicar la pena máxima para Alexis «N» y su madre, María Isabel «N», por su presunta participación en el crimen.

Ambos fueron detenidos el fin de semana y desde entonces están recluidos en el penal de Chiconautla, en el municipio mexiquense de Ecatepec, donde sostuvieron su primera audiencia y las autoridades les imputaron el delito de feminicidio.

“Esta audiencia se trató de presentar pruebas en contra de los acusados y eso le correspondió a las autoridades, no sé si les vayan a permitir las pruebas y todo eso a las autoridades, yo no puedo hablar de eso porque les corresponde a las autoridades y no quiero interferir en sus investigaciones”, señaló Juan Miguel, hermano de Citlalli.

Al salir de la diligencia, reconocieron que tanto Alexis “N” y su madre María Isabel “N” fueron los primeros en avisar sobre la desaparición de la maestra de 30 años, y pidió justicia por el caso para que nunca más salgan de la cárcel si son declarados culpables.

“Yo nunca lo traté, lo traté hasta que él fue a darme el aviso que no estaba mi hija. Es malo, me acompañó a levantar el acta, hipócrita!, todavía su mamá me dio un abrazo porque no llegaba mi hija”, relató.