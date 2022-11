Arturo Callejo noviembre 29, 2022

Ante un posible riesgo de que el Cabildo de Ocuilan incurra en un nuevo desacato y no le tome protesta mañana al presidente municipal suplente Wilfrido Pérez Segura, para que tome el cargo, la Secretaría General de Gobierno y el presidente de la Junta de Coordinación Política en la 61 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González, alistan una reunión en breve para conformar por ciudadanos y ciudadanas una asamblea municipal que gobierne este municipio hasta el año 2024.

El presidente de la Jucopo consideró que en Ocuilan hay problemas graves, como el haberse perdido la gobernabilidad, la legalidad y la legitimidad al sumarse once meses en que no haya presidente municipal, pues Emilio Arriaga Villa, quien llegó al poder representado por el Partido Encuentro Social (PES) está encarcelado enfrentando un proceso por el probable delito de privación ilegal de la libertad.

Mañana, antes del medio día, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), ha ordenado al Cabildo, se le tome protesta al presidente municipal suplente, Pérez Segura, de no cumplirse con este ultimátum incurriría en un nuevo desacato y por consecuente la Cámara de diputados tiene la facultad de disolver los poderes del citado municipio.

Por consecuente, el Poder Ejecutivo conformaría una asamblea municipal que mandaría al Poder Legislativo para que los 75 diputados mexiquenses aprueben esta figura, lo cual sería antes de que termine el año, indicó el diputado Hernández González.

“Lo que ha sucedido es que han incurrido en desacato (el cuerpo edilicio) y hay un desacato total que esto tendrá otras repercusiones, yo he planteado, con el Secretario General de Gobierno (Luis Felipe Puente Espinosa), que no podemos estar en un estado de ingobernabilidad en ese municipio. Hoy (martes) tengo una reunión con el Secretario General de Gobierno para ver qué se está previendo en el supuesto de que no se dé (la toma de protesta), al haber desacato y después de que se han agotado todos los recursos legales, pues ya se tipifica el desacato y consecuentemente la desaparición de poderes para nombrar una asamblea municipal, la asamblea municipal se tendrá que integrar con ciudadanas y ciudadanos que no tienen nada que ver con el actual”, sostuvo el presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González.