Arturo Callejo – noviembre 04, 2022

De acuerdo con Maribel Cervantes Guerrero, experta en combate al crimen organizado, seguridad nacional, inteligencia, terrorismo internacional, grupos armados y secuestro, el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI, indica que la percepción en la disminución de inseguridad en 75 ciudades del país fue muy ligera o casi imperceptible debido a que las cosas se siguen haciendo igual en materia de seguridad y no se sabe de qué forma se desarrolla el trabajo de inteligencia.

Dicha encuesta se hizo entre personas mayores a los 18 años de edad y las ciudades con mayor porcentaje de población que tuvo sensación o percepción de inseguridad por temor al delito fueron: Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Guanajuato, Naucalpan, Estado de México, Zacatecas, Zacatecas, Ciudad Obregón, Sonora y Colima, Colima.

“No nos queda claro exactamente donde está el trabajo de inteligencia, quien lo está haciendo, cómo se organiza, como se ejecuta, como se articula ese trabajo, que hacen las policías municipales, como están las policías estatales, seguimos escuchando que, ¡vamos a mejorar!, ¡vamos a mejorar!, ¡vamos a mejorar!, pero hablamos con los compañeros policías y simplemente siguen igual, insisto, tenemos que trabajar, no soltar el desarrollo institucional, no soltar el combate a la delincuencia o al delito, pero sobre todo y lo más importante, yo creo que sí debemos de empezar por reconstruir la comunidad”, urgió la también ex comisionada de Seguridad del Estado de México.

El INEGI, en su encuesta sobre Cultura Cívica 2020, señala que en México el 94.6 de la población de 15 años y más afirmó no creer en las leyes, esto significa que solo el 4.8 por ciento de la población en el rango de edad antes señalado dice que las leyes sí se respetan.

Se desglosa que a nivel nacional el 44.3 por ciento de la población de 15 años de edad y más considera que en nuestro país se respetan poco las leyes, un 33.5 por ciento manifestó que las leyes se respetan algo y un 16.8 por ciento dijo al INEGI que las leyes no se respetan en este país.

Finalmente, el INEGI informó que durante 2021 se registraron 35 mil 625 homicidios en México, siendo el común denominador el uso de arma de fuego para privar de la vida.