Arturo Callejo – noviembre 22, 2022

Las policías de género en el país son unos “cascarones” que no garantizan el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pues en muchas ocasiones, el personal que labora en éstas unidades no tiene recursos, equipamiento o cámaras fotográficas para tomar las evidencias y muchas veces, “toman las fotografías con sus propios celulares personales que se les caen después y se pierde la evidencia, por lo tanto, no les dan las herramientas para que puedan ser realmente efectivos”, criticó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Por consecuente, añadió, muchas familias de mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio en México investigan por su cuenta con sus propios recursos, aún cuando reciben amenazas de los victimarios.

La activista recordó que hace años en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, Chihuahua, se legisló ante la creciente tasa de feminicidios, por lo que ya existen lineamientos, protocolos, manuales e instituciones, como las policías de género, centros de justicia para las mujeres y las fiscalías especializadas, sin embargo, el fenómeno antisocial no deja de ser preocupante.

“En Ciudad Juárez tampoco han disminuido los feminicidios, lo que sucede es que han aumentado tanto en el resto del país que ya Ciudad Juárez no es tan llamativo, pero ni en Ciudad Juárez ni en ningún lugar del país en este momento se han erradicado los feminicidios, no hay una sola entidad federativa en México donde no se cometan feminicidios todos los meses”, finalizó Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

Informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indican que de enero a octubre de este año, se han denunciado ante un Ministerio Público del Estado de México, 120 feminicidios, siendo octubre el de mayor incidencia al momento con 19 crímenes de mujeres, le sigue marzo con 17 y los meses de enero y junio con 14 feminicidios cada uno.