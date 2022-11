Arturo Callejo – noviembre 08, 2022

La ciudad de Toluca no está diseñada para que se cierre los días sábados y domingos su centro histórico, pues es muy pequeño y entorno a éste, el 70 por ciento de la gente que acude a las iglesias proviene de los pueblos, por lo que el pasado fin de semana que fue cerrado a la circulación vehicular el primer cuadro capitalino, la gente que acudía a las celebraciones religiosas como bodas o quince años tuvieron que caminar para llegar a Catedral o la iglesia de la Santa Veracruz, por ejemplo, criticó a título personal Monseñor Guillermo Fernández Orozco.

Por si fuese poco, añadió quien fuera Rector de la Catedral toluqueña, el pasado fin de semana se pusieron diferentes grupos musicales que por el ruido que hacían, algunas iglesias tuvieron que cerrar sus puertas para dar paso a la celebración religiosa que se desarrollaba.

“Un problema es, los diferentes tipos de música que tuvieron que cerrar una o dos iglesias para poder hacer el rito porque afuera estaba un pandemonio. Si ponen 15 lugares para vender artesanías, pues ahí está la plaza del gusano (González Arratia) donde pueden estar perfectamente, que se está cayendo pues hay que arreglarla desde cuándo, pero hay que buscar lugares, yo no estoy en contra del comercio, hay necesidad pero que no se afecte, enfrente de Banamex lleno de ambulantes, no puede ser, estaba por ahí un vendedor de chamarras, ocupa todo lo que es la banqueta y otro tanto más, eso es un desorden”, subrayó Monseñor.