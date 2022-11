Hoy Estado de México-noviembre 05, 2022

El chofer de un tráiler fue testigo del instante en que la joven Lidia Gabriela solicitó ayuda antes de lanzarse del taxi en movimiento en que viajaba, luego de haber discutido con el conductor en las inmediaciones de la alcaldía Iztapalapa.

El conductor del tráiler grabó un video justo en el instante en que Lidia se aventó del taxi en movimiento y muestra el cuerpo de la joven sobre la avenida Ermita Iztapalapa, éste fue dado a conocer por la periodista Yohali Reséndiz.

«Después de Constitución, este maldito la tiró del taxi, estamos apoyando aquí al policía para que haga un resguardo… Yo venía circulando en los carriles de alta de Ermita y me percato que en la calle que está a pie de escalera del Metro Constitución sale el taxi muy rápido y en la ventanilla trasera la chica trae la cabeza de fuera gritando que la ayudaran, auxilio, el taxi se logra incorporar y se coloca enfrente de mí y pues, veo que la chica otro poquito alcanza a salirse y sigue gritando, sigue gritando, volteando hacia todos lados y sigue gritándole a toda la gente que le ayudaran. Veo que la chica empieza a sacar un poco más el cuerpo intentando desesperadamente como para querer arrojarse, volanteo, para que yo no llegara a pisarla y otro carro que venía rápido la lastimara, pero desafortunadamente después de tiempo me entero que la chica falleció y pues ya no se pudo hacer más».

Tras el testimonio del conductor del tráiler, la Fiscalía General de Justicia capitalina dio a conocer que ya se ubicó el taxi del que se aventó la joven y que abordó en la colonia Peña el pasado martes por la tarde.

Cabe mencionar que Lidia Gabriela fue sepultada en el panteón municipal de la colonia Borreguera, en su natal Tampico, estado de Tamaulipas.