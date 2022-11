Arturo Callejo noviembre 29, 2022

Alrededor de 100 pobladores de San Pedro Tultepec, comunidad perteneciente a Lerma, exigieron afuera del Poder Judicial del Estado de México, sean liberados los ex líderes ejidales, Guillermo Dávila Morales, Armando Lechuga, Antonio Gutiérrez y Jonás Bastida, pues de forma injusta se les acusa por el probable delito de despojo y permanecen en la prisión de Lerma, apuntaron.

Las señoras Marcelina Esquivel y Fátima Bastida indicaron que sus paisanos son adultos mayores y lamentaron estén enfermos, principalmente el señor Guillermo, quien utiliza un tanque de oxígeno y Armando está dializado.

Señalaron a Carmen Ontiveros, originaria de Lerma, como la persona que intervino para que los cuatro pobladores fueran acusados y sacados por la madrugada de sus domicilios, esto la semana pasada, acción echa por la policía municipal de Lerma.

“Queremos que los liberen, ellos son personas de la tercera edad y están enfermos. Es una injusticia cómo los fueron a sacar, a las tres de la mañana, llegaron y los sacaron casi sin ropa, son ejidatarios, son campesinos, no son narcos para que los trataran así, de despojo los están acusando, si las tierras son ejidales, no se vale. Al campesino no le hacen justicia, siempre nos humillan”, exclamaron las mujeres.

Los quejosos argumentaron que Carmen Ontiveros tiene algo que ver con el ejido de San Pedro Tultepec, incluso, presumieron que quiere entregar a particulares las tierras en disputa y que siempre han sido de la comunidad, esto para que se construyan inmuebles aprovechando que pasará el tren suburbano.

“Ellos quieren todo ese pedazo de terreno para que nosotros se lo cedamos y que ellos hagan sus negocios, a través de Ontiveros”.

Para que abandonen la prisión, los señalados tienen que pagar 15 mil pesos de multa y entregar los terrenos de San Pedro Tultepec, “¿cuáles tierras?, si ellos no tienen la posesión, la posesión es del núcleo ejidal y el que tiene la tierra, no ellos. Estamos hablando de 90 hectáreas, ahorita no nada más nos quieren quitar 30 hectáreas, una parte, ahorita ya quieren todo, por eso

estamos aquí defendiendo nuestras tierras, nos quieren quitar todo a nuestra localidad”, subrayaron las comuneras.

Finalmente, en el ejido de San Pedro Tultepec habitan unos 296 ejidatarios, “los que estamos peleando ahorita y no les vamos a entregar nada, queremos y les exigimos que los dejen libres porque ellos no tienen la tierra, cual tierra si ellos (los imputados) no tienen nada, es de todos y es injusto que los tengan allá adentro (en la cárcel) y vamos a luchar por nuestras tierras”, advirtió la señora Fátima Bastida.