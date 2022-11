Hoy Estado de México-noviembre 09, 2022

El presidente municipal de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, supervisó el arranque del operativo «Mochila Segura» en el CBT ‘Adolfo López Mateos’, con el objetivo de prevenir riesgos en la comunidad estudiantil.

Se busca trabajar de manera conjunta entre gobierno, autoridades escolares y las familias, así lo señaló el alcalde ante padres de familia en la escuela ubicada en la unidad habitacional Adolfo López Mateos.







«Hoy queremos decirles que cuenten con el respaldo del gobierno municipal para atender un tema que si ocupa y si preocupa, pero esta es una tarea en la que debemos ir juntos porque al final es por la seguridad de sus hijos y por quien debemos trabajar».

Señaló que los elementos caninos están capacitados en la detección de drogas y armas, no obstante, es necesaria la autorización de los padres de familia, ya que es importante respetar en todo momento los derechos humanos del alumnado, por lo que la correcta implementación de los protocolos es necesaria para lograr mejores resultados.







«Nosotros no podemos llegar y hacer, por eso es importante la coordinación entre todos, porque a mí no me gusta el ‘hubiéramos hecho’ y lo que queremos es estar prevenidos y salvaguardar la vida de los estudiantes».

Comento que los elementos policiacos se encontrarán de manera permanente en las escuelas de manera preventiva, así como el inicio de un programa de pláticas informativas para la comunidad estudiantil.







Explicó que como parte de los operativos, los caninos van de salón en salón y olfatean las mochilas de los alumnos, a fin de detectar sustancias prohibidas.

Finalmente, dijo que esta acción se llevará a cabo en todos los planteles educativos del municipio como beneficio para la población.