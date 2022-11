Manuel López – noviembre 18, 2022

La alcaldesa de Chicoloapan, Nancy Gómez, negó tener algún vínculo con algún grupo delictivo, luego de los señalamientos que acusan a su hermano Marco Antonio Gómez, “El kino”, de tener nexos con el narcotráfico.

La edil morenista reconoció que aunque no hay una carpeta de investigación sobre de ella relacionada con un grupo delictivo que presuntamente opera en el municipio de Chicoloapan, si algún familiar es acusado de algún delito deberá de responder ante las autoridades

“Niego totalmente cualquier tipo de vínculo, relación laboral, amistosa, afectiva, administrativa con cualquier tipo de organización delictiva. “Yo no reconozco nada y tampoco desmiento nada, quiero hablar directamente que yo no soy responsable por el actuar que tenga alguna persona que tenga algún vínculo afectivo, yo quiero decir que en mi gobierno existe cero impunidad, no hay tolerancia, no hay corrupción a ningún grupo delictivo”, excusó.

Las supuestas investigaciones emprendidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México en contra de la familia Vargas, se desprendieron tras la detención de Bryan “N”, alias “El Panqué ”, supuesto jefe de plaza en Chicoloapan.

El hombre fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio calificado, aunque durante el proceso habría inculpado al hermano de la edil de presuntamente operar a favor de un grupo delictivo asentado en Michoacán.

«No hay alguna situación hacia mi persona y si hay algún tipo de imputación hacia otra persona que esté cercana a mi familiar o fraternal o amistosamente, pues entonces es una responsabilidad que yo no cargo y que no me corresponde”, agregó.

Incluso, durante el mensaje reconoció que en el municipio de Chicoloapan, donde obtuvo su reelección, hay presencia de grupos delincuenciales, sin embargo, aseguró que esto ocurre en la mayoría de los municipios del Estado de México y se está combatiendo.