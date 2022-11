Hoy Estado de México-noviembre 25, 2022

El famoso actor O Yeong-su, mejor conocido por haber participado en la serie el juego del calamar como acusado de abuso sexual en agravio de una mujer en 2017.

La mujer aseguró que el histrión de 78 años de edad la hostigó y realizó tocamientos durante una fiesta en Seúl.

Según las autoridades de Suwon, la mujer interpuso una denuncia en diciembre de 2021, sin embargo, la investigación fue detenida en abril de este año por falta de pruebas.

No obstante, de acuerdo con algunas publicaciones especializadas, el expediente se volvió a abrir a petición de la denunciante, a pesar de que el actor ha negado en todo momento dichas acusaciones.

O Yeong-su señaló para la cadena coreana JTBC, que únicamente tomó la mano de la mujer como guía en un camino en torno a un lago.

«Solo tomé su mano para guiarla en un camino alrededor de un lago. Me disculpé porque dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que admito los cargos».

El actor consiguió fama internacional luego de participar en El Juego del Calamar, gracias al cual recibió un Globo de Oro como mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión.

Además, fue nominado a un Emmy como mejor actor de reparto.