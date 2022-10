Hoy Estado de México-octubre 12, 2022

El actor y cantante mexicano Pablo Montero, volvió a hacer de las suyas, y es que ahora, se difundió un video a través de redes sociales, donde se exhibió al artista por no querer pagar a un mariachi que contrató para cantar en un restaurante, por lo que exigió a los comensales hacer coperacha para pagarles.

Esto se dio a conocer mediante la cuenta @mariachitic a través de TikTok, donde se escuchó a Pablo hacerse el desentendido para pagar los honorarios de los músicos, por lo que pidió que los presentes cooperaran.

«Pablo Montero nos contrató y se niega a pagar», se escucha en el video.

Con palabras amenazantes, Pablo Montero exigió a los comensales que cooperaran para pagarle a los mariachis, a pesar de haber sido él quien los contrató.

“Muchachos, todos se tienen que cooperar para pagarle a los músicos. Si no quieren pagarles, nos vamos a echarnos un tiro con todos. Yo canté en buen plan, ey, no te rías, we. Estoy emputado. Todos van a pagar sino aquí van a llover putazos, ¿cómo ven? ¿nos aventamos un tiro? Pero de los buenos. Pero no me voy a cantarle gratis a nadie y a los muchachos les pagan sino aquí se arma una pinche tragedia”.

Según el video, algunas personas accedieron a cooperar, mientras que él no ponía ni un peso.

Incluso se comentó que el cantante quería irse sin pagar, hasta que arribaron elementos de seguridad y la situación mejoró.

«Se quería ir sin pagar. Llegó la policía. Gracias oficial».

Por supuesto que el video se viralizó inmediatamente, pues no es la primera ocasión en la que el cantante es acusado de no querer pagar una cuenta.