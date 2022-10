Arturo Callejo – octubre 10, 2022

En una protesta realizada afuera del Palacio municipal de Toluca, comerciantes de la Unión Adolfo López Mateos exigen se quiten de la Plaza González Arratia las botargas y pinta caritas que invadan sus espacios, que dicen, les otorgó el ayuntamiento en el marco del Festival Internacional del Alfeñique.

Lo que estos comerciantes toluqueños señalan, es que en días pasados, el Director de Atención al Comercio, Fernando Lagunas, les sostuvo que les iba a otorgar el permiso gratuito para 10 artesanos, lo cual no ocurrió, pues una vez instalados en la González Arratia, fueron retirados por los verificadores para que se pusieran los pinta caritas y las botargas, por lo que exigen al presidente municipal, Raymundo Martínez Carbajal, les sean respetados sus espacios.

“¿Por qué en Metepec, que no es la capital del Estado de México, le dan prioridad al artesano, al comerciante, a la gente humilde y trabajadora?, venimos de una pandemia donde todo el sector está totalmente afectado, no nada más unos cuantos, todos fuimos afectados, ¿por qué en otros municipios sí se les da prioridad al comerciante y aquí no?”, se preguntó el líder de comerciantes Luis Enrique Bello.

Al comentar que los comerciantes que él representa están inscritos en el padrón de artesanos mexiquenses, añadió que los 10 artesanos hacen carteras, bolsas, pulseras, aretes pequeños y collares.

“El gobierno municipal no tiene la sensibilidad de poderle dar unos espacios dignos al artesano”, agregó el comerciante.

Subrayó que los 10 comerciantes que no tienen espacio para sus artesanías están dispuestos a trabajar el tiempo que señale la autoridad municipal de Toluca, la idea, es que tengan trabajo, sin embargo, “el director general de gobierno dice que él no está autorizado, dice que no y no va a haber”.