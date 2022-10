Hoy Estado de México-octubre 05, 2022

En entrevista para el programa Ventaneando, Ingrid Coronado informó que actuará de manera legal en contra de la viuda de Fernando del Solar, Anna Ferro, por haber vaciado su departamento ubicado en Cuernavaca.

Este miércoles se dió a conocer en el programa liderado por Pati Chapoy, que ya se ha leído el testamento de Fer, con quien Ingrid procreó a Luciano y Paolo.

La conductora habló sobre la herencia de Fer y la sorpresa que se llevó al percatarse que dejó a sus hijos desprotegidos.

Asimismo, comentó sobre el departamento de Cuernavaca, del cual eran dueños ella y el padre de sus hijos, y que al morir Fernando, quedó como propietaria Anna, pese a que Ingrid debía ser única dueña.

Recientemente se dió a conocer que Ferro puso a la venta todo lo que había dentro del departamento, por lo que Ingrid aseguró no se quedará con los brazos cruzados.

“Yo no había querido hacer ningún movimiento porque estaba respetando que también estaba pasando por un proceso, y nosotros también […] hubo una noticia que hablaban de que ya lo había vaciado, mis abogados investigaron, y efectivamente, cuando él había muerto, me parece que, a los 15 días, ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada, evidentemente lo va a tener que regresar, pero ese es un trámite legal que no he iniciado”.