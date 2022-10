Hoy Estado de México-octubre 29, 2022

Recientemente, Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, envío unos audios al periodista Gustavo Adolfo Infante, quien en la más reciente transmisión de su programa De Primera Mano, dió a conocer que la joven tachó a su abuelo de pedófilo y asesino.

Cabe recordar que en abril de 2021, Frida lanzó un acusación sobre abuso sexual en contra de Enrique Guzmán, cuando tenía tan solo cinco años.

«Fue un hombre muy asqueroso, fue un hombre muy abusivo. Me daba miedo. Me hizo cosas feas. Me manoseó desde los cinco».

Hace un par de meses, la modelo informó que interpuso una denuncia en contra del cantante, no obstante, las autoridades hicieron caso omiso al asunto.

Resulta que Enrique lanzó algunas declaraciones contra Frida y dijo que no quiere verla ni en su lecho de muerte.

En los audios que envió Frida Sofia a Infante, llamó ‘viejo pedófilo a su abuelo’, comentó el presentador.

«Creo que lo que más asco me da es cuando dice: ‘es que es familia’. No señor o lo que seas, pedófilo, asqueroso, no soy tu fuc* familia. A veces la sangre no es tan gruesa, cabrón, pedófilo cule… Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada pero ¿Por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas? Puerco».

La joven comentó al conductor del programa De Primera Mano, que no tenía inconveniente alguno en que sus audios fueran reproducidos públicamente, ya que no considera a Enrique Guzmán parte de su familia.

Infante aseguró que son varios los mensajes de voz que le mandó Frida, donde detalla que llegará hasta las últimas consecuencias con sus representantes legales.