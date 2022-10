Hoy Estado de México-octubre 21, 2022

Este jueves, la actriz Gabriela Spanic confirmó que por la tarde, su hermana Daniela Spanic fue golpeada en la cabeza, por lo que dió algunos pormenores.

Fue mediante un video que Gaby publicó en su cuenta de Instagram, que señaló sentirse cansada de las injusticias, por lo que revelará todo sobre el ataque del que fue víctima su hermana, y si se requiere, hablará sobre situaciones que juntas han pasado.

“Mi hermana acaba de ser golpeada”, confirmó Gabriela Spanic, quien explicó que todo ocurrió afuera del juzgado familiar, cuando Daniela realizaba un trámite sobre su divorcio, cuando salió a comprar café, y un sujeto la golpeó en la cabeza.

“La acompañaba su chofer, el señor Jose Luis Leyva, contratado por el señor Ademar Nahum (ex marido de Daniela). Gracias a Dios está bien”.

“¿Qué coincidencia, verdad? Ella se fue a comprar un café, llevada por este chofer, ¿quién más sabía dónde estaba?”, dijo Gaby, asegurando que fue un intento de homicidio que pudo haber sido planeado por Ademar Nahum, por lo que lo responsabilizó por cualquier cosa que le suceda a su hermana.

“Si algo le pasa a Daniela, a mi hijo, a Catalina, a mí, tengo sospechas del señor Ademar Nahum Zacarias. Ya basta de tanta impunidad, ya basta que existan cobardes en el mundo metiéndose con mujeres, ya basta”.

Finalmente, mencionó que no tiene miedo por las represalias tras platicar su verdad, “No tengo miedo, nunca he tenido miedo, no estoy sola, mi hermana no está sola”.

Más tarde, el publirrelacionista Rodrigo Fragoso publicó una imagen de Daniela en la cama de un hospital, asegurando que se encuentra estable.

“Está internada y le realizan pruebas para descartar y conocer plenamente su estado de salud”.

Por lo que exige a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX, su apoyo para hacer justicia.