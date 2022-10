Manuel López – octubre 05, 2022

Un automovilista perdió el control por la fuerte lluvia registrada esta noche y cayó a un canal de aguas negras en el municipio de Chicoloapan.

El accidente se registró alrededor de las 21:00 horas a la altura de la comunidad de Geovillas Costitlán, uno de las unidades habitaciones de ese municipio.

De acuerdo con los reportes preliminares, el operador de la camioneta trató de dar vuelta en un puente vehicular, pero debido a la falta de señalizaciones se precipitó al fondo del canal.

Fuentes de emergencia confirmaron que el vehículo cayó de unos siete metros y quedó justo a un costado de la avenida Zaragoza casi esquina con avenida Emiliano Zapata.

“No se veía nada por tanta lluvia, indican que trató de dar vuelta y se fue directito al fondo. Y como aquí no hay muros de contención o señalética es más riesgoso”, sostuvieron paramédicos.

Vecinos que circulaban por el sitio grabaron el percance y denunciaron que el puente lleva meses sin ser intervenido por las autoridades locales pese a los llamados para mejorar las medidas de seguridad.

“Este puente no lo puede componer Nancy, y los policías nos corren y nos dicen que no podemos estar aquí, reportando estas imágenes, no hacen nada por el puente”, señalaron.

“Aquí nada más los policías viendo, bomberos no llegan, no es posible que no lleguen los bomberos aquí a rescatar, que tristeza da, por eso queremos un cambio aquí en Chicoloapan”, agregaron.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si se registran personas lesionadas.