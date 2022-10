Aforo y distancias de seguridad en eventos públicos

Hugo Antonio Espinosa

Octubre 06, 2022

Cuando asistimos a una celebración de cumpleaños, boda o cualquier otra fiesta de carácter privado, celebrada en un domicilio particular, su estatus legal y de responsabilidad civil ante la autoridad es limitada al ámbito doméstico y/o habitacional, en razón de que se tiene la libertad del libre esparcimiento al interior de una casa habitación, en tanto no se altere el orden público –aun cuando ésta sea con cientos de invitados–, en virtud de que no corresponde a una unidad económica o giro comercial (salón de fiestas, centro social, discoteque, bar o cantina–, cuya Licencia de Uso de Suelo y de Funcionamiento establece claramente los límites y alcances del servicio que ahí se proporcionan, así como sus restricciones en materia de protección civil, impacto urbano, impacto al medio ambiente, sanitario y de seguridad pública.

¿En qué momento o bajo qué circunstancia una celebración adquiere un tratamiento distinto? En el momento en que ésta se celebra en la calle, en un espacio público o en un lugar específicamente diseñado para tal efecto. Por ejemplo, en la Ley de Eventos Públicos del Estado de México, se denomina como Evento Público a “La representación, función, acto, evento o exhibición artística, musical, deportiva, cinematográfica, teatral o cultural, organizada por una persona física o jurídica colectiva del sector privado, que se realice en recintos al aire libre, en locales cerrados o instalaciones desmontables, en cualquier tiempo, convocando al público con fines culturales o de esparcimiento, en forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación en dinero o especie; cuando el número de asistentes sea superior al de mil personas”.

Cuando esta condición se cumple, el organizador está obligado a cumplir múltiples requerimientos sanitarios, de protección, seguridad y de aseguramiento por responsabilidad civil ante lo que en dicho evento pueda ocurrir. ¿Qué tan importante es la distancia en todos estos eventos? La que se debería respetar por la pandemia provocada por la COVID-19 –que aún continúa– parece menos respetada que un anuncio de “no tocar” en juguetería; sus efectos han sido asimilados, regulados y el fenómeno de inmunidad de rebaño combinado la ya amplia cobertura de vacunación permite a muchos concederse muchas licencias ante las restricciones sanitarias. No obstante, las personas consideradas vulnerables (adultos mayores, con enfermedades crónicas y embarazadas) deben continuar cuidándose.

En eventos de concentración masiva de personas una de las medidas preventivas más importantes que deben respetarse son las distancias de seguridad y el reconocimiento del lugar que se ocupa durante el evento. Estar hasta adelante, en medio o hasta atrás en un concierto masivo implica diferentes consideraciones de seguridad. La diferencia entre estar cerca o lejos de una condición de riesgo –los peligros que nos rodean, nuestras vulnerabilidades intrínsecas y aquellas determinadas por el contexto– hacen la diferencia entre retornar a casa íntegros, con satisfacción y alegría después del festejo, o interrumpir la celebración por un accidente o emergencia.

Durante un evento masivo, los andamios con bocinas, luces, pantallas, mamparas, anuncios luminosos, mantas y carpas semifijas son objetos que pueden caer o desplazarse, mantenerse a distancia de estos equipamientos es fundamental; la distancia que se debe guardar de aquellos artefactos que se pueden incendiar, derramar o explotar (plantas de energía, contenedores, instalaciones eléctricas, amplificadores de sonido y otros enseres electrónicos susceptibles de calor) debe establecerse con acordonamiento restrictivo para impedir el paso del público o que éste se acerque; aquellos que son abiertamente peligrosos –como la pirotecnia– deben guardar mayor distancia –con vallas de preferencia– y ser resguardados y vigilados durante su quema por personal especializado. Estas distancias son la garantía de tu seguridad.

Asimismo, conocer el aforo máximo permitido es otro aspecto vital, ya que superarlo es una condición de riesgo inminente. La citada Ley de Eventos Públicos establece en la fracción III del Artículo 10 “que tratándose de eventos públicos cuya duración sea mayor a dos días y el aforo total esperado sea mayor a cinco mil asistentes” deberá obtener autorización de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo del EDOMEX; asimismo, el Titular u Organizador deberá elaborar un Programa Específico de Protección Civil para Eventos de Concentración Masiva de Población, el cual será validado por la autoridad, y dicha autorización deberá estar disponible el día del evento para ser verificada por la autoridad que lo solicite. Recuerde que el espacio más seguro lo hace usted.

Hugo Antonio Espinosa

Fue director del Heroico Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Toluca y subdirector de Protección Civil e Inspección en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) federal.

Actualmente es Subdirector de Emergencias en el Valle de Toluca, en la Coordinación General de Protección Civil del Estado de México.

Twitter: @CmdtEspinosa

Instagram: cmdtespinosa