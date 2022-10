Arturo Callejo – octubre 07, 2022

En la Cámara de Diputados del Estado de México, la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios, dio a los presidentes municipales de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras y de Acolman, Rigoberto Cortés Melgoza, 30 días hábiles para que presenten medios de prueba que acrediten a qué municipio pertenecen las 469 hectáreas en controversia.

Este tiempo comienza a transcurrir a partir del lunes próximo.

Fernando Vilchis sostuvo que no existe decreto que establezca los límites territoriales ni que determine que la ex hacienda Tejalpa o la anexa de Ixtapan pertenezcan a o hayan pertenecido a Acolman o a San Salvador Atenco y subrayó que las ex haciendas o tierras ejidales no son límites municipales.

Agregó que el dictamen de la Comisión de Límites Territoriales del Estado de México, no es vinculante al procedimiento y no se ha exhibido en original, además de que carece de eficacia jurídica.

Y es que el edil de Acolman, pidió ante los legisladores apegarse a la resolución de la Comisión de Límites Territoriales del gobierno estatal que data desde el 12 de julio de 2002.

Previo a la sesión de la Comisión legislativa, el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras y unos 800 ecatepenses marcharon desde Torres Bicentenario, en Toluca, hasta la cámara de diputados mexiquense, con el objetivo de defender las casi 500 hectáreas que afirman son del pueblo más poblado del país.

“Hemos sido atacados en tribunales, hemos sido atacados desde la legislatura, hemos sido atacados en el presupuesto y en todo nuestro eje de desarrollo, pero hay mucho pueblo y esto nos obliga a tocar puertas, acabo de hablar con el presidente Adolfo Cerqueda Rebollo, (de Nezahualcóyotl) y vamos juntos en esta lucha, no vamos a permitir que los viejos dinosaurios embistan a las nuevas generaciones de políticos que quieren hacer diferentes las cosas, no le van a arrancar ni un centímetro cuadrado al territorio de Ecatepec”, acotó afuera de la Cámara de diputados el alcalde Vilchis Contreras.

Acuden habitantes de #Ecatepec a la ciudad de #Toluca por disputa de límites territoriales. pic.twitter.com/tVzi5ROjv9 — Hoy Estado de México (@HoyEstado) October 7, 2022

Añadió que se está listo para enfrentar cualquier tipo de escenario, principalmente el político, ir ante los tribunales e incluso defender las 469 hectáreas, allá, en Palacio Nacional, donde despacha el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Ante el reciente anuncio que hizo el diputado local de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Valentín González Bautista, de ingresar una iniciativa de Ley para que se funde el municipio de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, el presidente municipal de Ecatepec afirmó que apoyará a su homólogo Cerqueda Rebollo para que esta intensión del morenista no se lleve a cabo.