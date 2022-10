Hoy Estado de México – octubre 12, 2022

A una semana de la renuncia de la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, otro funcionario federal solicitó su baja al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata del director general de la Agencia Nacional de Aduanas, Horacio Duarte Olivares, quien pidió separarse de sus labores para ir a hacer tareas políticas en el Estado de México, de cara al proceso electoral de 2023, en donde se renovará la gubernatura mexiquense.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, López Obrador informó sobre la decisión que tomó Duarte Olivares, aunque aseguró que no hablaría de las tareas a las que se iría, «porque de eso no se puede hablar».

No obstante, dijo que no se iría por la puerta de atrás como la ex titular de Economía y quien fuera su coordinadora de campaña en 2018.

Horacio Duarte deja la dirección de Aduanas, así se anunció en la #ConferenciaPresidente.

Más información en https://t.co/T1f9sNwqva pic.twitter.com/a2wsyBZOIB — Hoy Estado de México (@HoyEstado) October 12, 2022

Entre risas, el mandatario le dijo a Duarte que no lo abrazaba, haciendo alusión a lo ocurrido con la ex secretaria de Economía, Tatiana Clouthier.

Duarte finalizó su participación en la «mañanera» diciendo «Me voy a la batalla maestra», por lo que se especula que podría estar encargado de la campaña de Delfina Gómez con miras a la gubernatura en el 2023.