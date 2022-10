Arturo Callejo – octubre 13, 2022

El Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, informó que en lo que va del año se tienen registrados 13 plagios de menores de edad que ya fueron resueltos, de estos, 10 correspondieron a varones y tres a mujeres, “y de los 13 que se resolvieron, lamentablemente en dos casos tenemos la pérdida de la vida de las víctimas”.

Al subrayar que en el Estado de México no existe una tendencia de secuestrar niños, el funcionario lamentó que en algunos casos los mismos plagiarios sean los familiares de la víctima, luego de dos casos de plagio en Nezahualcóyotl y Huehuetoca que se hicieron virales esta semana.

Informes del José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México, señalan que los siete sujetos capturados su presunta participación en el secuestro de un menor de edad en el municipio de Huehuetoca, se dedicaban a la industria del secuestro, es decir, no eran improvisados; además, adelantó que, posiblemente, sean los mismos que esta semana privaron de la libertad a un niño en Nezahualcóyotl, infante que también fue rescatado por elementos de investigación y policías estatales.

Autoridades informaron que, en ambos casos, los pequeños ya están con sus familias y gozan de buena salud.

Una vez que los siete hampones sean vinculados a proceso e inicie su enjuiciamiento, las tres mujeres, entre ellas una adolescente y los cuatro hombres recibirán condenas relevantes, indicó el Fiscal.

“Con esto no solo resolvimos dos secuestros que hicieron, que generaron mucha alarma social, sino que también desarticulamos una importante organización que tenemos indicios que participó en otros secuestros, no solo de menores, sino también de ciudadanos mayores de edad. Todos pertenecen a un grupo delictivo, no son improvisados, son individuos que se dedican a delinquir y lo hacen de manera sistemática y por ende con un grado de organización, no son improvisados”, sostuvo el Fiscal.