Hoy Estado de México – octubre 09, 2022

Valle de Bravo fue el lugar elegido por Mayte Perroni y Andrés Tovar para contraer nupcias este fin de semana.

En su cuenta de Instagram, la ex RBD escribió: “We did it! (¡Lo hicimos!)”, acompañado de una fotografía de su boda con el productor Andrés Tovar.

Hace tan solo unas semanas anunciaron su compromiso y este domingo nos sorprendieron con el anuncio de su boda.

“Dando los primeros pasos de la vida que deseamos construir juntos rodeados de nuestra familia y de la mano de Dios, hoy recibimos una bendición. Felices de poder dar pasos que fortalezcan nuestro camino por este plano en el que logramos coincidir y el destino nos regaló”, agregó.

El hotel en el que se realizó la ceremonia, fue adornado con velas y muchas flores blancas, además de que la boda estuvo sonorizada por gaitas.

En redes sociales se subió un video del momento en que Mayte Perroni agradece a sus invitados por haber asistido a su boda.