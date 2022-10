Hoy Estado de México – octubre 04, 2022

Durante un live en su cuenta de Instagram, la exconcursante de La Academia, Rubí Ibarra, reveló que es bisexual y que ha tenido una que otra “novecilla”

La que fuera la quinceañera más famosa de México, debido a que la invitación a su fiesta se hizo viral en internet, sorprendió a sus seguidores al hablar de sus preferencias sexuales por primera vez.

Dijo que es bisexual y que sus padres no tenían conocimiento de ello.

“Veo que muchos me preguntan si me gustan las mujeres o no, y yo con esto les voy a decir las cosas porque siento que todavía no debí haber hablado de este tema, pero bueno. Sí he tenido una que otra noviecilla, pero pues realmente han sido como tres”, comentó.