Arturo Callejo – octubre 05, 2022

Diez hospitales rurales y de alta especialidad inconclusos, farmacias del sector salud público casi vacías, falta de políticas públicas para disminuir los embarazos en adolescentes, falta de atención en salud mental para evitar suicidios y posible corrupción al interior del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), fueron algunos de los señalamientos esenciales que hicieron diputado al Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont.

Esto durante la comparecencia del funcionario, lo que formó parte de la glosa del quinto informe de gobierno del mandatario mexiquense. Destacó el servidor público que, en los años 2020 y 2021, la primera causa de muerte en mujeres embarazadas en el Estado de México, fue a raíz de COVID-19, cuando en años anteriores era por preeclampsia, por ejemplo.

Una vez que estuvo en tribuna del Pleno legislativo mexiquense, Omar Ortega Álvarez, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), externó que el sistema de salud en la entidad más poblada del país está colapsado, pues refirió, las unidades médicas rurales están en condiciones indignas, mientras que el 30 por ciento de la población que asciende a 18 millones de personas, en número cerrados, no tiene acceso a algún servicio de salud, lo que representa alrededor de cinco millones de personas.

Criticó que la infraestructura de salud en las comunidades más alejadas de este estado está “en condiciones indignas, hay desabasto de instrumentos médicos, medicinas y no contamos con suficientes recursos humanos para atender la demanda”.

En el tema de la pandemia de COVID-19, el legislador mexiquense sostuvo que aproximadamente el 13 por ciento de quienes se contagiaron padecen secuelas que merman su calidad de vida y necesitan otro tipo de atención.

“Las afectaciones psicológicas y emocionales van a la alza desde hace varios años, el COVID las agravó pero la atención médica permanente es inerte. Y si hablamos de salud mental y emocional nos va peor secretario (Fernández Clamont), en el 2021, tan solo en un año hubo 942 mexiquenses que se suicidaron, posicionándonos como la entidad con las cifras más desalentadoras, esto significa que del total de muertes violentas que se registraron, 11.5 por ciento fueron suicidios y lo peor que el 20 por ciento fue de jóvenes y niños”, acotó el diputado Omar Ortega.

Al subir a tribuna, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Faustino de la Cruz Pérez, reiteró el tema de los 10 hospitales abandonados, lo que consideró una ofensa para los mexiquense, pues el sector salud estatal tiene el segundo presupuesto más alto, solo superado por el sector educativo.

Agregó que en el quinto informe de gobierno, el Secretario de Salud del Estado de México, no tiene nada que presumir y que la Secretaría de Salud solo es “un cascarón, pues apenas ejerce 103 millones de pesos al año y no tiene mayor injerencia más que burocrática, mientras que al frente del ISEM, usted opera más de 32 mil millones de pesos de acuerdo con lo que se aprobó en el presupuesto de egresos 2022, de los cuales, más de 10 mil millones son recursos no etiquetados y en total el sector salud maneja alrededor de 46 mil millones de pesos, hay muy pobres resultados para tamaños recursos”.

Añadió el legislador morenista que no es posible que en el quinto informe del ejecutivo estatal se diga que existen mil 800 unidades médicas, 24 mil médicos, más de 36 mil enfermeras y 46 mil millones de pesos anuales y en ningún renglón se habla de una política pública dirigida a los adultos mayores, “no sorprende, pues dentro del presupuesto de egresos tienen una partida para usar de forma discrecional por casi mil millones de pesos denominada desarrollo y gestión de las políticas para la salud y que es superior incluso al presupuesto que el gobierno de Alfredo del Mazo (gobernador) destina a la atención médica para los más de dos millones de adultos mayores mexiquenses”.

Alfredo Quiroz Fuentes, diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, criticó las obras inconclusas del hospital oncológico, en Ecatepec y del Hospital General de Tlalnepantla, “que permitirán fortalecer la cobertura de servicios de salud en todo el territorio mexiquense, pero que hasta el momento no han sido terminados.

Asimismo, tener un abasto suficiente de medicamentos y material de curación para la atención de las necesidades de la población es un factor indispensable, sin embargo, las farmacias de los centros de salud y hospitales están generalmente vacías”.

Al citar que la salud en el Estado de México es un privilegio y no un derecho estipulado en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Juanita Bonilla, acotó que la pandemia de COVID-19, evidencio las condiciones en que está el sistema de salud en México, como ha sido la insuficiencia de medicinas en el sector salud público, “hubo incluso marchas, manifestaciones y mítines porque los padres de familia no tenían los insumos oncológicos para atender a sus hijos”.

Añadió que la centralización de medicinas e insumos de la salud en la federación afectó a las familias y sus pacientes, “nos hemos enfrentado incluso, a la falta de gasolina de las ambulancias, dos veces me ha tocado, en el Hospital regional de Jilotepec y en el Hospital regional de Ixtapan de la Sal, donde a dos pacientes no los pudieron trasladar por gravedad por la falta de gasolina en las ambulancias”.

La legisladora María Luisa Mendoza Mondragón, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró el no tener terminados 10 hospitales municipales y de alta especialidad. Pronunció que, desde hace tiempo, en el hospital general del municipio de Jilotepec hace falta una unidad de hemodiálisis para atender a los pacientes de la región.

“Sé que la justificación es que existe un municipio que es Atlacomulco, el cual tiene una agenda saturada y el traslado de los pacientes suele ser una tortura por las más cuatro horas en el transporte público, solo para ir y regresar después de su terapia, esto hace que se pierda la esperanza de mejorar, la creación de la unidad de hemodiálisis representaría la atención para más de 10 municipios, ello, acortando la brecha de desigualdad en el tema de salud”, exhortó la legisladora del partido del tucán.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Martha Amalia Moya Bastón, cuestionó qué acciones desarrollará la Secretaría de Salud del Estado de México, para poner fin a la pandemia de COVID-19, en esta entidad federativa.

Previo a estos posicionamientos, en el desarrollo de su exposición, el Secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Fernández Clamont, reconoció que existe un déficit de claves de medicinas e insumos que no ha cubierto la federación a través del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI).

“Tenemos un 64 por ciento de abasto general, pendientes de llegada, 331 claves y dentro de éstas 91 claves de medicamentos, materiales de curación e insumos que INSABI no ha podido consolidar sus compras y por lo tanto el Estado pidió a INSABI la liberación de dichas claves para nosotros hacer la compra consolidada.

Dentro de estas claves vienen guantes, suturas, antibióticos, sondas y materiales de uso rutinario y que lo requieren nuestras unidades médicas de primero, segundo y tercer nivel”, sostuvo el funcionario.

Un tema que destacó el servidor público en materia de muerte materna, es que antes las causas por las que perdían la vida las mujeres embarazadas era por preeclampsia, hemorragias e infecciones, pero “desde el 2020 y 2021, fue debido a COVID-19, se nos elevó hasta el 59 puntos en el 2020 y 51 en el 2021, al día de hoy llevamos a la semana epidemiológica en la semana 38, una cifra de 24 puntos, hemos disminuido más de la mitad de puntos porque hemos vacunado a mujeres embarazadas”.

Con relación a la vacuna del papiloma humano, se han puesto más de 27 mil dosis y se espera la llegada de 300 mil.