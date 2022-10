Hoy Estado de México-octubre 19, 2022

Durante la celebración del 31 aniversario del Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla (OPDM), el presidente municipal Marco Antonio Rodríguez Hurtado reconoció el trabajo de los trabajadores por entregar el vital líquido a toda la población, además de dar atención a las inundaciones y apoyar con la reparación de fugas, además Los invitó a continuar por el mismo camino, pues aún hay mucho por hacer.

El alcalde señaló que a 10 meses de su gestión ha habido mucho trabajo en el organismo, debido a las inclemencias del tiempo como el desbordamiento del río en la zona de Valle Dorado; el desazolve de ríos en coordinación con las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y de Agua del Estado de México (CAEM) para evitar más inundaciones en diversas partes del municipio.

«Más que decir lo que hemos hecho, más bien pensemos en lo mucho que nos falta por hacer y mucho que nos falta por entregar; aquí no hay color, aquí hay responsabilidad, entrega y decisión de que quedaremos marcados si lo hacemos bien para un buen recuerdo, que si no, quedaremos marcados con lo que no quiere nadie: que la gente lo recuerde por ser un mal funcionario, por ser alguien que no hizo lo que debió hacer en esta enorme oportunidad que nos da la vida y que nos da la ciudadanía de poder servir».

Ante los representantes de la Conagua y CAEM, Leo Mijael Castañeda, y Noé González Frutis, respectivamente, indicó que para ello este gobierno ha invertido en la adquisición de nuevo equipo de mantenimiento, parque vehicular, maquinaria pesada, uniformes, botas y herramientas como palas, guantes, cascos, entre otros, con el objetivo de que se puedan enfrentar esas situaciones de manera eficiente y digna.

En tanto, Reneé Rodríguez Yáñez, Director del OPDM, presentó un informe de labores de los primeros 10 meses de la actual administración encabezada por Tony Rodríguez, donde resaltó que aumentó 28 por ciento la eficiencia recaudatoria del organismo en el cobro del servicio de agua potable; se invirtieron más de 100 millones de pesos en la adquisición de 15 camiones Vactor, cinco camiones de presión-succión; dos minicargador Go car, dos camiones cisterna-pipa, un equipo de video-inspección subterránea y herramienta para el personal.

Agregó que se atendieron más de 28 mil peticiones de los usuarios para reparación de fugas, desazolve del drenaje; cambio o arreglo de coladeras, rejillas, brocales y bocas de tormenta; 15 pozos se pusieron en operación que no funcionaban en el pasado; aumentó a nueve las plantas de rebombeo con una inversión de 30 millones de pesos para mejorar la dotación de agua en el municipio, ahora se producen y distribuyen un millón 700 mil metros cúbicos, casi 75 por ciento más.

En esta administración ya se han entregado más de mil 500 boletas de agua, revisado 9 mil 100 medidores. En ese sentido, enalteció la labor de los trabajadores del OPDM «que son auténticos héroes urbanos anónimos”.

De igual manera, refirió Rodríguez Yáñez, se realizan trabajos para colocar dos plantas potabilizadoras en Valle Dorado y El Arenal con inversión de Conagua de 50 millones de pesos; en tanto que CAEM invierte 20 millones de pesos en la construcción de dos pozos en la zona Oriente. Además se realizó el retiro de más de ocho mil toneladas de desechos y basura en ríos y caudales.

Explicó que al final de este año se invertirán 100 millones de pesos en infraestructura hidráulica en las zonas de Valle Ceylán, La Romana, Barrientos, entre otras, las cuales serán obras de alto impacto, así como la puesta en operación de 20 cárcamos, y el aumento de 100 millones de pesos para atender los socavones que se presentan en todo el territorio tlalnepantlense.

Cabe destacar que el organismo mantiene obras de gran envergadura como son las Madrinas de Alivio en Valle Dorado y Lago de Guadalupe; colector de alivio en Parque de Los Pájaros, Proyecto Ejecutivo La Presa primera etapa.

Ante ex alcaldes de Tlalnepantla, el Secretario del Ayuntamiento, Edmundo Ranero, integrantes del Cuerpo Edilicio, representantes de organismos del agua de Naucalpan, Atizapán y Huixquilucan, el expresidente de Zumpango, Enrique Massuti, Marco Antonio Rodríguez entregó de manera simbólica reconocimientos a tres trabajadores con más de 30 años de servicio en el organismo público del agua, así como a los empleados con mayor tiempo de laborar en OPDM.

Los gobiernos Federal y del Estado de México hicieron un reconocimiento a las acciones instrumentadas por el Gobierno de Tlalnepantla para atender el tema de la dotación de agua potable a la población y las inundaciones que se han presentado en lo que va del año.