Arturo Callejo – octubre 06, 2022

En el Estado de México, el sector educativo que tiene una matricula de 4.4 millones de estudiantes de todos los niveles, una plantilla de 253 mil maestros y el mayor presupuesto anual, lo convierte en el sector de educación más grande del país, peo continúa con varios pendientes a un año de que termine la actual administración.

Se enlista la falta de agua y energía eléctrica en muchas escuelas, principalmente en primarias, se suma una infraestructura deficiente, tratos indignos hacia maestros de educación especial, pocos planteles para niños que padecen alguna discapacidad, deserción escolar después de la pandemia de COVID-19, rezago educativo y hasta falta de escritorios.

Lo anterior fue señalado por diputados mexiquenses durante la comparecencia del Secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy Serrano, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno del ejecutivo estatal.

Una vez que estuvo en tribuna del Pleno legislativo, el diputado sin partido, Rigoberto Vargas Cervantes, denunció las necesidades básicas en escuelas, como es la luz y agua potable, “aún nos faltan algunas escuelas que tenemos que regularizarlas en cuanto al suministro de agua y suministro de energía eléctrica.

La diputada Juanita Bonilla, del partido Movimiento Ciudadano (MC), puntualizó que si bien en el Estado de México hay escuelas de educación especial, éstas son insuficientes y algunas han sido fundadas por familiares de quienes cuentan con algún tipo de discapacidad.

“La realidad es que no existen escuelas suficientes de educación especial o incluyentes. La mayoría de las escuelas de educación especial son escuelas pequeñas fundadas por madres, profesoras que tienen hijos con discapacidad intelectual, la mayoría y que lo hacen de corazón y que tenemos que estar apoyando esas escuelas en esas circunstancias que no están registradas, que no tienen forma de hacerse llegar ni de recursos ni de techos, ni de nada y tienen que acudir a otro tipo de donativos”, expresó la diputada Juanita.