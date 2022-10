Arturo Callejo – octubre 20, 2022

Mientras que Martha Guerrero Sánchez, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), admite no saber de manera específica qué tipo de labor partidaria le corresponde hacer a Horacio Duarte Olivares, el coordinador del grupo parlamentario de este instituto político en la 61 legislatura mexiquense, Maurilio Hernández González, afirma que la profesora Delfina Gómez Álvarez, virtual aspirante a la gubernatura del Estado de México en 2023, tiene dos meses y medio que fue nombrada como responsable de los trabajos con miras a las elecciones de 2023 y todo parece que no se le ha avanzado en la materia.

En lo que corresponde al ex titular de Aduanas en México, la política Guerrero Sánchez externó que los diferentes compañeros de partido ya saben la labor conjunta que tienen que hacer.

En el caso del diputado mexiquense, Maurilio Hernández González, exhortó a su partido político para que se tomen las decisiones necesarias y que la ex secretaria de Educación Pública federal, comience a desarrollar las tareas que le corresponden o que le fueron asignadas.

“Nos parece que no se ha avanzado lo que se debiese haber avanzado en esa materia, entonces, un exhorto a que ya el partido, me refiero al partido porque es el responsable finalmente de todo, pues tome las decisiones necesarias para que se empiece a ver el movimiento del propio partido. No sé si se hayan perdido (los meses), pero al menos no se han aprovechado”, refirió.