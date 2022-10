Hoy Estado de México

Durante la serie de Netflix “Siempre Reinas”, la actriz Lucía Méndez confesó que se puso un chip para aumentar su deseo sexual.

En una reunión con Laura Zapata y Sylvia Pasquel, la Méndez reveló que tiene un novio 40 años menor que ella, con el que solamente tiene encuentros sexuales.

“Sabes que me fui a poner un chip de libido, pero me lo tuve que sacar porque me quería cuchiplanchar hasta las paredes. Se te sube el libido y quieres tener toda la relación sexual del mundo”, dijo Lucía Méndez.