Recientemente se dieron a conocer a través del programa de televisión español ‘Fiesta’, algunas imágenes en las cuales se captó a la cantante Paulina Rubio haciendo popó en plena playa.

“Hace unos minutos adelantábamos que una estrella mundialmente conocida ha sido pillada en una actitud… ¿cómo lo diría yo?…natural, bueno o mejor dicho necesaria… Ella es Paulina Rubio y estas son las imágenes que hemos conseguido”, mencionó la conductora Emma García.

En la grabación se observa a la mexicana con un vestido negro y un sombrero, sentada en cuclillas y haciendo sus necesidades.

Después se levantó, tomó unas piedras y se limpió el área con ellas.

“Paulina no se lo piensa y es por eso que la cantante mexicana no ha podido aguantar el apretón y se ha tenido que ir directo al trono. Pero, atención, porque fina, como la que más, la vemos con piedras en la mano, piedras que usa para limpiarse y que esperemos que no se haya llevado de recuerdo”, comentó otro presentador del programa.

Esto provocó los comentarios de muchos cibernautas, algunos que criticaron la acción de ‘La Chica Dorada’, y otros más que la defendieron.