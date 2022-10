Hoy Estado de México-octubre 27, 2022

Según el restaurante Hookah Santa Fe, de acuerdo con los vídeos de las cámaras de seguridad, un sujeto es el principal sospechoso de haber drogado y retenido a una mujer en las instalaciones durante una celebración que tuvo lugar el 21 de octubre.

«Hemos tenido avances importantes avances importantes en la investigación en conjunto con las autoridades (..) todo apunta que, de acuerdo con los vídeos uno de los asistentes de sexo masculino es el principal sospechoso», señala un comunicado.

Comparado con el primer comunicado, en el que al hablar sobre lo ocurrido, amenazaron con denunciar a quien afectara su imagen, en el más reciente aceptaron que el personal cometió un error que ha frenado la investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México.

«Reconocemos en definitiva que hubo fallas operativas y técnicas que desafortunadamente no han permitido a la autoridad avanzar con mayor precisión y celeridad en este caso».

El momento en que una mujer es aparentemente drogada y retenida en un baño que se utiliza como bodega, se difundió en un audio a través de redes sociales.

En la grabación se puede escuchar a la joven platicando lo sucedido en el restaurante Hookah ubicado en Avenida Vasco de Quiroga 3880, Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa.

Explicó que su hija se presentó a una fiesta con cuatro amigas y que el chofer de una de ellas la llevaría a casa.

«Quedé con ella de que me llamaría cuando saliera del lugar. No me llamaba , yo le marqué muchas veces y no me contestaba. De repente me llama una de sus amigas que no encontraban a mi hija que ya se había acabado la fiesta», explicó la mujer en el audio

Dijo que llegó al lugar y comenzaron a buscar a su hija, hallándola inconsciente al interior del baño que usaban como bodega.

«Entro con mi hija a la que le grito por su nombre y abre los ojos, me ve totalmente desorientada, logro sacarla y al preguntarle, ¿qué pasó?, ¿por qué esta ahí?, me dice que no recuerda nada ni cómo llego ahí. Estaba despertando de un sueño muy profundo».

Indicó que llevó a su hija a un hospital donde le hicieron pruebas toxicológicas, sin embargo, los resultados dieron negativo a algún estupefaciente.

No obstante, relató que la doctora le comentó que lo más seguro es que su hija haya sido adormecida con escopolamina, una sustancia psicoactiva que provoca sueño.