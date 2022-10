Hoy Estado de México-octubre 15, 2022

El pasado sábado 8 de octubre por la madrugada, el fotógrafo Óscar Chávez Báez, de 30 años de edad, desapareció de la entrada de su domicilio en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

El mismo día, la Fiscalía General de Justicia de la capital, emitió una ficha de búsqueda.

El joven fue buscado por sus amigos, quienes consiguieron algunos videos de cámaras de seguridad, donde se le puede ver corriendo sobre la calle República del Salvador, sin más detalles, debido a que las cámaras del C5 de esa ubicación, no sirven.

Tras una semana de su desaparición, el cuerpo del fotógrafo fue hallado al interior de una gaveta en el Anfiteatro de Servicios Periciales de la Fiscalía Mexiquense en el municipio de Tlalnepantla, donde continuaban en calidad de desconocido.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el cuerpo hallado por un uniformado en Tlalnepantla, a 20 metros de donde desapareció, muestra diversas contusiones.

La madre de la víctima aseguró que las autoridades no le dieron respuesta al caso de manera inmediata

«Había estado dando vueltas con las autoridades y no me habían dicho nada, hoy apenas me están avisando que mi hijo apareció y muerto, no se vale porque pudimos haber evitado eso. No me pueden decir porque o cómo murió, no se vale, no son animales las personas. Mi hijo es un ser humano mi hijo no era malo tienen que ser hijos de ellos para que muevan un dedo y aparezcan como varita mágica, no se vale es un ser humano me quitaron parte de mi vida quiero que esto no quede impune», indicó Beatriz Báez, madre de Óscar Chávez.