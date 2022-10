Hoy Estado de México-octubre 26, 2022

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz, es líder de la banda de regional mexicano, misma que recientemente rompió récord de mayor asistencia a un concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, sin embargo, en Las Vegasel artista hizo berrinche en el lugar donde se presentaron.

El programa «Tirando Bola», de YouTube, que conduce Franco Escamilla, invitó a Caz y ahí reveló lo que le molestó en uno de sus conciertos; «La ciudad que nunca duerme», resulta que quería seguir la fiesta y no se lo permitieron.

Y es que el grupo mexicano se caracteriza porque sus presentaciones se extienden una hora, ya que entre los shots y los gallos, Eduin Caz y Grupo Firme, convertían la presentación en fiesta, pero el festejo se terminó antes de lo previsto, ya que el berrinche le salió caro al cantante, ya que tuvo que pagar cinco millones de pesos.

En la entrevista, explicó lo sucedido esa noche, y dijo que se bajó del escenario antes de tiempo, por lo que tuvo que pagar por no respetar el lugar.

«No pensé que se fueran a poner así… me siento enojado».

El cantante no dudó en expresar su molestia, pues asegura que le amargaron la noche y ni siquiera hubo after después del concierto. A Grupo Firme no lo dejaron terminar de cantar y es que el recinto solo les dio tres horas y media de show, pero la banda planeó estar más tiempo en el escenario y hasta lo «amenazaron»

Ya o te apagamos el sonido

El enojo de Eduin Caz lo llevó a hacer un berrinche contra su equipo, pues explica que se los agarró a todos y les reclamó por no decirle, pues asegura que pagó por usar el recinto.