Arturo Callejo – octubre 17, 2022

Una vez que llegue a los 32 congresos del país la minuta para armonizar la Ley federal que señala que el Ejército debe continuar en las calles con sus tareas de vigilancia hasta el año 2028, todos los diputados y diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) votarán en contra.

“El Ejército no está entrenado para hacer trabajo de seguridad pública, aquí y en todo el mundo, el Ejército está entrenado para defender al país, pero el Ejército no está entrenado para llegar a una colonia en donde hay un pleito entre vecinos para llegar a parar eso, para eso no está el Ejército, el Ejército debe hacer otras funciones completamente diferentes, como es cuidar a México en los delitos de alto impacto, no en delitos de bajo impacto como en las comunidades”, puntualizó Enrique Vargas del Villar, coordinador nacional de diputados y diputadas locales de Acción Nacional.

Abundó que, si bien no es tiempo para regresar a la milicia mexicana a sus cuarteles debido a que las policías municipales y estatales aún no están preparadas para disminuir los índices delictivos, los efectivos castrenses tampoco deben continuar seis años más.

Al recordar que en el sexenio pasado diputados y diputadas del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mostraban carteles rechazando al Ejército en las calles, el coordinador del grupo parlamentario del PAN en la 61 legislatura mexiquense, hizo un llamado al Gobierno de México, para que se regrese el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) y con ese dinero ir preparando nuevamente a las policías locales.

“Quitaron más de cuatro mil millones de pesos para la seguridad pública municipal, afecta muchísimo ¿por qué?, porque con el Fortaseg se podría pagar sueldos, armamento, cursos, patrullas, en fin, todo lo que necesita la seguridad pública municipal, lo quiero dejar muy en claro como conocedor de la seguridad pública de mi país, esto no va a cambiar hasta que no se invierta en las policías municipales y estatales y hacer un gran trabajo los tres órdenes de gobierno”, manifestó el también ex presidente municipal de Huixquilucan.

Criticó el hecho de que la Guardia Nacional (GN), que ya depende de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), tiene actualmente más de 100 mil efectivos, sin embargo, la inseguridad sigue al alza, “el Ejército también está en las calles y la inseguridad sigue subiendo, no hay una estrategia clara, la estrategia de abrazos y no balazos como sabemos no funciona, a los delincuentes se les tiene que atacar, a los delincuentes se les tiene que perseguir y a los delincuentes se les tiene que encarcelar”.

Al citar que hasta este lunes la minuta solo había llegado al Congreso de Oaxaca, el diputado local advirtió que se ingresará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación un recurso de inconstitucionalidad y que los Magistrados decidan en el tema.

“Nosotros hemos fijado una postura muy clara sobre el tema y vamos a seguir, no es la vía para que baje la inseguridad en el país”, finalizó el diputado albiazul.