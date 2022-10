Arturo Callejo – octubre 28 2022

Aun cuando lo peor de la pandemia de COVID-19 ha pasado, en el tema educativo aún hay rezagos importantes en el Estado de México, como es la rehabilitación de planteles que fueron afectados por el sismo de septiembre de 2017 y el problema aumentó sobre bardas y techos con el temblor de septiembre pasado.

Además, el equipamiento en salones y laboratorios es insuficiente ante la creciente demanda de alumnos de los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria, denunció Primitivo Ortega Olai, director de la preparatoria 82 de Nezahualcóyotl y representante del Magisterio Mexiquense contra la Reforma Educativa.

Esta problemática se hace presente principalmente en municipios de la zona oriente como Valle de Chalco Solidaridad, Chalco, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Los Reyes y Texcoco, así como Villa Victoria, en el Valle de Toluca y Naucalpan, en el Valle de México, por citar algunos.

‘’Con el reciente sismo del 19 de septiembre hubo afectaciones, de las escuelas que represento, que son alrededor de 120, al menos 70 tienen afectaciones en aulas, bardas y tienen que ser rehabilitadas. En el caso del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa, ya las tiene contempladas, pero están que arrancan, que arrancan y arrancan y no, según las constructoras no hay presupuesto, hay un desorden’’, manifestó Primitivo Ortega.

Y si bien se ha hecho contacto con la Secretaría de Educación, se les ha argumentado a los profesores estatales que la Secretaría de Finanzas del Estado de México es la responsable de no liberar recursos para abrir bases magisteriales, mientras que el personal de intendencia y parte del administrativo, como son las secretarias, son cubiertos sus sueldos con las aportaciones de los padres de familia.

‘’Hay maestros que, desde 2014, debieron haberse basificado y no les ha llegado su base, algunas escuelas no cuentan con personal directivo porque hace falta presupuesto para pagar las plazas o de apoyo educativo. En septiembre nos ofrecieron otorgarnos el equipamiento de 10 aulas para 120 escuelas que estamos agrupados, pues no es nada 10 aulas, no hay equipamiento de laboratorio, unas escuelas ni siquiera cuentan con laboratorio, vamos comprando poco a poco con el apoyo de los padres de familia, pero el gobierno del estado se ha desentendido de equipar laboratorios de Ciencias’’, finalizó el profesor de educación media superior.