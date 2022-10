Hoy Estado de México-octubre 12, 2022

El programa Venga la Alegría es uno de los más exitosos y que causan mayor polémica por la entrada y salida de sus conductores, en esta ocasión sorprendió la salida de Sofía Aragón de la edición de fin de semana.

Y es que hace unas semanas, Sofía se ausentó del matutino, provocando duda entre sus seguidores, por lo que corrieron rumores de que podría salir del programa, lo cual finalmente, confirmó ella de manera oficial.

Después de los dimes y diretes, la presentadora hizo un juego de preguntas y respuestas a través de su cuenta Instagram, mediante el cual dió a conoce los motivos de su despedida.

«No hay nada que me guste más que actuar… Y me llegaron proyectos que me movieron el corazón», señaló la conductora, quien informó sobre el proyecto en que participa actualmente, confirmando que se retira del programa.