Arturo Callejo – octubre 14, 2022

Al reiterar que Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no llegará a la gubernatura del Estado de México en 2023, el aspirante a gobernar esta entidad federativa representando al Partido Acción Nacional (PAN), Enrique Vargas del Villar, sostuvo que ve complicado conformar una súper alianza con Movimiento Ciudadano (MC).

“Yo no lo creo, por algunas pláticas, no formales, quiero decir, por algunos mensajes, no creo que se quieran unir, yo creo que Movimiento Ciudadano va a ir solo en el Estado de México, pero obviamente son invitados a tener una plática para ver como podemos integrarlos”, acotó el político mexiquense.

La posible alianza entre el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), será anunciada en sus avances en días venideros, dijo, “los tres creo que podríamos, una alianza es muy potente, lo que estamos viendo es un desgaste de Morena, sobre todo en el Estado de México, yo veo que están muy divididos”.

Al preguntarle su opinión sobre el cierre de filas entorno a la maestra Delfina Gómez Álvarez, virtual candidata de Morena a la gubernatura mexiquense, el candidato albiazul externó que ellos, los morenistas “declaran y declaran pero yo no veo que haya una unidad, yo veo una división, pero ya eso será un tema de ellos, nosotros en Acción Nacional estamos trabajando fuerte y nos estamos preparando para el próximo año”.

Abundó que el domingo pasado el PAN sostuvo una asamblea en la que se cambiaron todas las estructuras municipales y los comités municipales, por lo que ya se está listo para salir en 2023, “el PRI ya también cambió todas sus estructuras, el PRD también está trabajando”.

El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la actual legislatura mexiquense vislumbra además un panorama complicado para el actual Gobierno de México, como para que tenga condiciones de repetir en Palacio Nacional, pues hay factores en contra, lo que la ciudadanía observa, como el hecho de que la economía no está bien.

“Ojalá me equivoque, pero para el próximo año lo que estamos viendo es que la economía va empeorar, lo cual esto la ciudadanía lo ve, ya va a estar a un año de salir el gobierno federal en donde todo lo que prometieron, la gasolina en 10 pesos, la seguridad, estamos viendo una inflación que no la teníamos hace 20 años, todos los días sube el precio de la cebolla, de la vida y ahora no van a poder decir, oigan, ahora sí les vamos a cumplir porque van a estar a un año de salir y todo eso la ciudadanía lo ve, por eso creo que las condiciones para el próximo año van a ser diferentes”, manifestó.