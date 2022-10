Arturo Callejo – octubre 21, 2022

La comunicación vía WhatsApp con Fernando Flores Fernández, presidente municipal de Metepec, fue vulnerada, pues esta herramienta tecnológica le fue clonada.

A través de un video, el alcalde señaló que cualquier mensaje que reciban de él no ha “sido escrito por un servidor”.

Por el momento, toda comunicación de la ciudadanía metepequense será por sus redes sociales o por las institucionales, “o en persona aquí en presidencia municipal. Ya he realizado las acciones legales ante este suceso, con esta herramienta había tenido comunicación constante con ustedes, hoy ya no es segura, por ello les pido no atender ningún mensaje que emita de él, nadie impedirá que la cercanía, la eficiencia y la honradez de los ciudadanos gobernando se quiebre”, manifestó la autoridad edilicia”.