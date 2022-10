Hoy Estado de México-octubre 13, 2022

A principios de este mes de octubre cómo fue leído el testamento del fallecido conductor Fernando del Solar, situación qué puso en alerta a Ingrid Coronado, pues lo acusó de haber dejado desprotegidos a sus hijos Paolo y Luciano, ya que diversas propiedades fueron puestas a nombre de Anna Ferro.

Asimismo, Ingrid aseguró que Ferro vació el departamento donde residían, mismo que no le pertenecía, ubicado en Cuernavaca.

Pues resulta que la viuda de Fer del Solar rompió el silencio y habló de todas las acusaciones de la conductora.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Anna aseguró que se han dicho diversas mentiras y verdades a medias en torno al testamento del conductor.

«Al principio me molestaba porque fuerte no lo era, me sentía más rota que un plato estrellado en el piso. Con el paso de los días me di cuenta de que ser fuerte no significaba estar entera o completa, significa llorar cuando lo necesito, enojarme, sentir cada una de mis emociones o de mis facetas, que la vulnerabilidad no es debilidad si no es ser humana”.