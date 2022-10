Manuel López – octubre 21, 2022

“Se van a quedar con las ganas de vernos divididos”, sostuvo Delfina Gómez, coordinadora de los Comités de la 4T en Edomex, al reunirse con el senador Higinio Martínez y Horacio Duarte, aspirantes derrotados a la candidatura de Morena en la entidad.

Ante más de dos mil integrantes del Movimiento Mexiquenses de Corazón, la ex titular de la Secretaría de Educación federal afirmó que tiene una relación de amistad con sus compañeros y rechazó enojos o diferencias.

“Uno no puede enojarse con quien conoce de toda la vida y nos dio la oportunidad de participar como presidenta de Texcoco, que le apostaran a eso, siento un cariño muy especial por ustedes”, dijo.

Además, adelantó que en próximas fechas habrá reuniones para preparar un “ejército para el cambio”, y trabajo en equipo no solo de estructuras de Comités sino de capacitación.

“Vamos a fortalecer la esencia de Morena con los principios de honestidad, humildad y compromiso; confío en que cada uno vamos a hacer el mejor esfuerzo”, señaló.

En tanto, el senador Higinio Martínez Miranda, quien pretendía la candidatura reiteró el apoyo de los alcaldes, diputados federales y locales, para la encomienda de Delfina Gómez, como Coordinadora de los Comités de la 4T en el Estado de México.

“Maestra, sin condicionamiento alguno, sin amagos, sin trampas, sin doble lenguaje, tenga la certeza que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que sea lo que todos queremos que sea”, subrayó.

“Por ello, reiteró el apoyo incondicional, porque ha llegado el momento que con ella al frente, decirle a los priistas que ya llegó su hora, que ya se van, ya cobraron muchos finiquitos”.

Mientras que el tercer aspirante a la gubernatura, Horacio Duarte, sostuvo que el encuentro es muestra de la voluntad por la confianza que han depositado millones de mexiquenses de incluir, de sumar y proyectar al movimiento ganador.

“No hay otra forma de derrotar a aquellos que se sienten dueños de nuestro estado más que con unidad que se construye en los hechos y no sólo con palabras; en territorio y no sólo en eventos; hermanándonos y no sólo en redes sociales”.