Hoy Estado de México – octubre 25, 2022

El próximo 6 de noviembre se llevará a cabo la Rodada Intermunicipal de Día de Muertos, con dos rutas, de 20 y 40 kilómetros, iniciando en el municipio de Naucalpan, y haciendo la primera parada en Tlalnepantla, para concluir en Cuautitlán Izcalli.

Al presentar este evento deportivo, el Alcalde de Tlalnepantla, Marco Antonio Rodríguez Hurtado, resaltó la importancia de generar los espacios que permitan a los ciudadanos tener oportunidades de recreación y activación física, considerando el sedentarismo que se acrecentó a raíz de la pandemia.

«Hoy nuestras condiciones de salud, del sedentarismo que se provocó en la cuarentena, nos obliga a buscar mecanismos y no hay mejor manera de hacerlo que en una forma de intercambio, no de competencia, de que si una política pública funciona en un gobierno la podemos adoptar en otro porque ya no experimentamos y es lo que hemos estado haciendo en esta región «, apuntó Tony Rodríguez.