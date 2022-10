Arturo Callejo – octubre 25, 2022

La Junta de Coordinación Política de la 61 legislatura del Estado de México acordó que pasado mañana jueves, se presentará ante el Pleno para ser votada a favor o en contra la minuta ingresada ayer por el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que contempla que las tareas del Ejército en las calles permanezcan hasta el año 2028 en todo el país.

“Le daremos la dispensa de trámite para que no haya comisión y se discuta el mismo momento en que se esté presentando al Pleno”, informó el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández González.

Es casi un hecho que, los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), mantengan su posición en contra, como lo expresaron ayer, los dos primeros grupos al no acudir al Pleno camaral y MC, a través de la legisladora Juanita Bonilla quien dijo estar en contra.

El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional confió en que será por la vía de mayoría simple por la que se apruebe el documento ya avalado en la Cámara de diputados federal y en el Senado de la república.

“No tenemos duda de que ya se perfila como va a estar la votación, yo no tengo duda de que se apruebe, aquí no va a haber más que, o se aprueba la minuta en los términos que viene o se desecha, porque las minutas que vienen del Congreso de la Unión no son modificables, creo que el proyecto de minuta será atendido mayoritariamente y se habrá de aprobar”, finalizó el legislador estatal.