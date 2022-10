Hoy Estado de México – octubre 06, 2022

Lionel Messi anunció que el Mundial de Qatar 2022 podría ser su última Copa del Mundo, con lo que ya va anunciando su retiro de las canchas el astro de 35 años.

Fue en el programa Star Plus done el periodista Sebastián Vignolo le preguntó a Messi sobre sus expectativas y las de Argentina para el Mundial que se disputará en noviembre próximo.

El jugador del París Saint-Germain dijo que la Selección de Argentina llega en un buen momento de cara a Qatar 2022, aunque reconoció que no son los máximos favoritos para alzar la copa.

“La verdad es que hay un poco de ansiedad y de nervios al mismo tiempo. (Pienso) ‘es el último, ¿cómo nos va a ir?’. Por un lado no vemos la hora de que llegue y por otro está el cagazo de querer que nos vaya bien, no somos los máximos favoritos me parece a mí. Hay otras selecciones que están por encima de nosotros hoy por hoy, pero estamos muy cerquita”, indicó.