Hoy Estado de México-septiembre 10, 2022

Una mujer era acosada por un hombre a través de internet, por lo que decidió enfrentarlo haciéndole creer que estaba poseída por Satanás, y el resultado fue publicado a través de su cuenta de TikTok.

La usuaria @brisaram compartió un video mostrando los mensajes qué le enviaba el acosador mediante Facebook, el primero decía «Buenas tardes mi reina cómo estás. Dios la bendiga».

La mujer se percató de que era un acosador, por lo que decidió confrontarlo inteligentemente, el resultado fue aplaudido por muchos.

Los cibernautas se burlaron de la forma en que ella le ganó al acosador, jugándole una broma.

“jajajajajajaja el mejor tiktok que eh visto el día de hoy”, “Jajajajajaja eres una genio sube mas chats”, “Jajajaja reí mucho”, “Que goce, buena estrategia”, “JAJAJAJAJA me iba a orinar de tanto reírme”, “Ahahaha como me he reído”, se leen algunos comentarios.

Después de la broma, el acosador mostró temor ante la supuesta posesión de la joven, y se espera que haya aprendido la lección y no vuelva a acosar mujeres a través de Facebook.