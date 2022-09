Arturo Callejo – septiembre 21, 2022

Maestros y padres de familia de la escuela secundaria oficial 483, José María Morelos y Pavón, ubicada en la comunidad de San Nicolás Peralta, en el municipio de Lerma, acudieron a palacio de gobierno estatal, para exigir que la Secretaría de Educación estatal, haga algo y les mande cuando antes al menos tres profesores para que cubran la demanda de 80 alumnos en materias como español, matemáticas, historia, física, tecnología y artes, es decir, para todos los conocimientos que se imparten.

Las personas originarias de San Nicolás Peralta se quejaron de que las autoridades educativas mexiquenses, desde hace cuatro años les prometieron mandarles una plantilla de profesores, lo cual no ha ocurrido, “tenemos maestros que están cubriendo materias que no les corresponden y sin recibir paga con tal de que los niños no se queden sin recibir sus materias, a veces sí han mandado maestros pero un mes, dos meses y como no les pagan mejor se van”, manifestó Viridiana, madre de familia.

Indicaron papás y mentores que se dieron cita al centro de Toluca, que los adolescentes mantienen un retraso importante en sus estudios luego de la pandemia de COVIV-19, y ahora sin profesores las condiciones educativas han empeorado.