Hoy Estado de México-septiembre 03, 2022

A través de redes sociales se filtró un video en el que se escucha al cantante Christian Nodal quejándose de su familia pues asegura que nunca le compraron nada y tenía que ver cómo comprarse lo que necesitaba.

«Siempre me la tuve que pelar güey».

Con esto corroboramos que el cantante y compositor mexicano siempre está en el ojo del huracán, y en esta ocasión es por las duras críticas que hizo en contra de su familia.

El intérprete de Adiós amor, platicó en la videollamada que siempre soñó con tener un Jeep, auto que nunca les le regalaron sus padres.

«…De lo que te platiqué. Mi carro de los sueños era un Jeep, güey. ¿A quien crees que le regalaron el pinche Jeep, güey? En su cumpleaños, en sus 15 años. A mi hermana, güey, a mi nunca me regalaron nada; nunca me regalaron ni un pinche celular, güey, siempre me la tuve que pelar para conseguir todo lo que quería. Y a estos morritos (sus hermanos menores) les regalan todo. Y aún hasta el día de hoy, a mi no me regalan nada, carnal, nada. Y yo: ¿ah, chingá?

Mientras que la persona con la que hablaba le comentó que en su casa era lo mismo, pues nunca ha recibido detalles de su familia.

«Sí te entiendo. En mi casa es lo mismo, literal, en mi casa le hacen todo, absolutamente todo… Yo también soy el mayor. Si está cul… Ya estás grande, Chris. Yo no quiero que me regalen ya un carro, ya nada de eso. Solo un pinche detalle de ‘ah, m’ijo, te quiero'».

Señaló que él siempre regala cosas buenas y nunca recibe nada, ni simbólico.

«Ándale, sí, simbólico. Exacto, güey. Y yo siempre les regalo cosas bien pasadas de lanza. Por eso me agüito».