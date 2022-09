Hoy Estado de México-septiembre 08, 2022

El presentador del programa Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante, protagonizó una riña con sus compañeros en vivo durante su participación en la sección ‘Pájaros en el alambre’.

En dicha sección participan: Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega Biestro, Ana María Alvarado y Alex kaffie.

Recientemente, Gustavo ha tenido enfrentamientos con Johanna y Ana María, con quienes debate sobre diversos temas del mundo de los espectáculos.

Ahora fue el conductor quien dió a conocer su desplante en vivo, ante lo cual, los televidentes decidieron a quién quieren en el matutino.

Y dejaron muy en claro que no quieren a Gustavo Adolfo en la pantalla, incluso estando conscientes de que a Joanna Vega Biestro tampoco la quieren mucho, según los comentarios.

Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE) lanzó amenazas 🥊 en @saleelsoltv al aire; no quiere a Joanna Vega-Biestro (@vegabiestro) de compañera porque "siempre me desacredita" 😐. pic.twitter.com/ETVAcZoU2K — EnelShow.com (@enelshow) September 8, 2022

Y es que tras la salida de Andrés Tovar del programa, se asegura que todo ha sido un caos, pues comenzaron los despidos y ahora Gustavo Adolfo Infante amenazó al aire, con retirarse de la producción.

“Que me quite de este programa a mí o que quiten a Joanna”, comentó Gustavo Adolfo al finalizar la riña, porque “siempre me desacreditan”.

Tras la discusión en pleno programa en vivo, los televidentes empezaron a comentar en el chat diciendo: “Afuera Gustavo”.