Hoy Estado de México-septiembre 30, 2022

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó la mañana de este viernes que tiene diversos padecimientos de salud, tal como se dijo en el ataque cibernético a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

«Cuando se lo preguntó un periodista, puso una canción del tabasqueño “Chico Ché”. Pero luego dijo que “todo lo que se dice allí es cierto y se ha expresado; si acaso lo de la ambulancia, que fue en Palenque, a principios de enero, porque había un riesgo de infarto y me llevaron al hospital. Y me recomendaron un cateterismo. Me dijeron: ‘hay que hacerlo’. Les pedí unos días y me dio COVID».

Además, el mandatario mexicano también confirmó el ataque de los hackers al gobierno de México.

“Es cierto, hubo un ataque cibernético… Así se le llama al robo de información mediante estos mecanismos externos: extraen estos archivos. Es gente muy especializada, no cualquiera. No sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética. Tengo entendido que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países, creo que en Colombia, Chile, por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero, que no es de México”.

Señaló que los hackers no son nacionales y los acusó de utilizar a Loret de Mola para sus fines, incluso aseguró que en Guatemala, Colombia y Chile, operaron de la misma manera, dando a conocer información no pública, sin embargo, comentó que el que nada debe, nada teme.

“No es nacional y utilizan a Loret, pero quien lleva a cabo la extracción debe ser una agencia o grupo del extranjero, a no ser que sea nacional. Lo dudo. Alguien me informó que hicieron eso parecido en Guatemala, Colombia, Chile. Ahora, qué dan a conocer, lo que es de dominio público, el que nada debe, nada teme”.

Dijo que entre los documentos de la Secretaría de Defensa Nacional que obtuvo el grupo que se hace llamar Guacamayas, y quienes fueron difundidos por Carlos Loret de Mola, se dio a conocer que López Obrador padece de gota, hipotiroidismo y angina inestable de riesgo grave, además se dice que el 2 de enero de 2022 fue trasladado por una ambulancia aérea al Hospital Central Militar de la capital con un estado grave de salud.

Ante esto, el mandatario explicó que se encuentra bajo tratamiento médico, y que a propósito del cambio al sistema de información del ejército, los hackers se aprovecharon, tal como lo dio a conocer el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena.

“Se meten y sacan toda la información. Pero es de dominio público… Lo demás, la tiroide, pues sí, cuando uno ve a los médicos, le hacen análisis de todo, y pues pastillas para tiroides, para la hipertensión”.

También reveló qur fue cierto que en un inicio rechazó el medicamento que le recetaron para la gota, sin embargo, susmedicos lo convencieron de tomarlo.

“No se crean, sí presionan, pero terminé con un coctel que tomo por las noches para varias enfermedades, pero estoy muy bien. Estoy pendiente, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de como uno se sienta. Lo más delicado pues es la hipertensión, por eso a veces camino y voy a escalar cerros, lo que llaman cardio, el ejercicio, y cuidar también los riñones porque haciendo una crítica fraterna, cariñosa a los especialistas, lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan, si es cardiólogo lo que no quieren es que uno se muera del corazón, pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón puede afectar otros órganos, y así actúa el especialista en riñón y así actúan todos, hay que buscar los equilibrios”.

Señaló que para septiembre del 2024, cuando termine su mandato y su estilo de vida sea otro, residirá a nivel del mar, lo cual ayuda para la hipertensión y a reducir sus presiones, para poder disminuir la cantidad de medicamento que toma y vivir más natural, pero mientras tanto, aseguró que debe hacer caso a los médicos y cuidarse.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de morir durante su gestión, Andrés Manuel dijo que no.

“No, no, no, no, no pienso en eso, me siento bien, pues cuento con el apoyo de la gente, muy buenas vibras, hay quienes piensan distinto, los respeto”.