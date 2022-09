Hoy Estado de México-septiembre 20, 2022

La comunicadora Shanik Berman se burló del periodista Gustavo Adolfo Infante luego de su pelea con su compañera Joanna Vega-Biestro.

Recientemente el periodista de Imagen Televisión tuvo una discusión con su compañera Joanna Vega-Biestro, a quien incluso amenazó de mover sus influencias para que la corrieron del programa Sale el Sol.

Finalmente, y tras bochornosa situación, Gustavo Adolfo ofreció disculpas a su compañera Joanna y a Ana María Alvarado, sin embargo, esto provocó que el público exigiera su salida del programa, inclusive de Imagen Televisión.

Y es que por el momento, el programa De Primera Mano no ha dado a conocer a su tercer conductor, y Addis Tuñón se fue de vacaciones, por lo que Shanik es la conductora invitada.

No obstante, aprovechó el espacio para hacerle burla a Gustavo Adolfo Infante por la pelea que tuvo con su compañera Joanna Vega-Biestro.

Al principio, hizo burla de los rumores de qué Gustavo Adolfo es alcohólico:

“Qué méndigo coraje que no me invitaste un whiskyto, que todos mis odiadores de las redes sociales agarren esta parte (…) de una vez les hago el trabajo a esto huevones… Ay no, si vamos hablar de huevones, yo soy capaz de que voy con el jefe y le digo: ‘O la cabeza de él o mi cabeza’ ay no perdón, ya me acordé que yo no trabajo aquí’ no le puedo pedir al jefe ninguna cabeza”.

Ante esto, el periodista mostró su incomodidad diciéndole: “Me dejaste frío Shanik”.